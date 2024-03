Tuttosport apre così la prima pagina in edicola domani: "Juve e Allegri, il grande boh. Poco gioco, solo fiammate, difesa in tilt: e ora è terzo. Scavalcato anche dal Milan, il tecnico sottolinea il punto guadagnato sul Bologna. Però la sua squadra, in piena crisi di risultati, sembra non avere futuro", si legge.