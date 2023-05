Spazio alla vittoria dell'Inter sul Milan nella semifinale di Champions League sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 17 maggio 2023. "Interstanbul! Milan, dov'eri? Lautaro risolve un euroderby teso e sigilla una superiorità netta (1-0): appuntamento in Turchia. Il 10 giugno contro City o Real in campo stasera. A Pioli non basta Leao: è un piccolo Diavolo".