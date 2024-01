Spazio a Inter-Verona sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, venerdì 6 gennaio 2024. "Inter e Inzaghi, alta pressione. Contro il Verona per il titolo d'inverno". In prima pagina riferimento anche al calciomercato della Juventus e alla trattativa per Djalò. "Schiaffo all'Inter pure sul mercato: sorpasso per Djalò".