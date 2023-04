Inter-Juve, in programma domani sera a San Siro, occupa la quasi totalità della prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 25 aprile 2023. Partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in cui ci sarà anche Romelu Lukaku, a cui è stata tolta la squalifica grazie all'istituto della grazia: "Gravina, e adesso? - il titolo che si legge a proposito della decisione del numero uno del calcio italiano -. 171 daspati per cori razzisti: la Juve paga, gli altri ancora no. Il caso Aia. Il presidente federale deve dimostrare che non si tutela solo Lukaku".

E ancora, passando al campo: "Lukaku è caldo, Bremer non vede l'ora. L'exploit di Empoli tenta Inzaghi: il belga con Lautaro. Allegri alza il muro brasiliano: la noia muscolare è alle spalle, riposo col Napoli per averlo al top".