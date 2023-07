Tuttosport apre così la prima pagina in edicola domani: "Giuntoli-Marotta, sono già botte. Sfide e dispetti rilanciano Juve-Inter, mentre Cuadrado diventa nerazzurro. Da Lukaku a Morata, da Samardzic a Holm; interferenze al veleno, in attesa che si sblocchino i cari Vlahovic (atteso dal PSG) e Pogba (tentato dall'Arabia), l'ultima mossa bianconera: provare a prenotare Baldanzi per la trequarti".