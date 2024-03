Nessun riferimento all'Inter sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, giovedì 7 marzo 2024.

Apertura dedicata alla Juventus e al caso Suarez. "Così hanno usato Suarez contro la Juve. Scandalo dossier, non c'è solo l'indagine su Gravina: pure i documenti illegalmente diffusi sull'esame farsa. Il processo sulla italianizzazione dell'uruguaiano non portò nemmeno a un rinvio a giudizio, malgrado la pubblicazione per mesi di intercettazioni secretate: la società bianconera screditata sulla base di niente".