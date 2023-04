Spazio inevitabile a Juventus-Inter e alle polemiche del finale sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 5 aprile. "Che brutta fine. Un regalo di Bremer (mani in area) vanifica il vantaggio di Cuadrado all’83’. L’esultanza del belga (da cacciare prima per un fallaccio su Gatti) scatena il finimondo: rosso a Big Rom, al colombiano e a Handanovic. Appuntamento a San Siro il 26 aprile per giocarsi la finale di Coppa Italia.