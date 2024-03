Tuttosport apre la prima pagina del quotidiano in edicola domani con l'assoluzione di Francesco Acerbi: "Acerbi, né stangata né squalifica: mancano le prove sull'insulto razzista. L'indignazione del Napoli. Secondo il Giudice sportivo c'è l'offesa ma non la "ragionevole certezza" per le 10 giornate di stop. Il brasiliano cambia la foto profilo Instagram, compare il pugno chiuso del Black Power. Il club: "Basiti. Mai più campagne con le istituzioni". La moglie dell'interista: 'Ora sciacquatevi la bocca'", si legge.