Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter non è assicurato. Anche perché sul tecnico piacentino si staglia minacciosa l'ombra di un potenziale cavallo di ritorno. Questo è quanto asserisce Tuttosport nell'edizione di domenica 12 marzo: "Su Inzaghi l'ombra di Conte. A Marotta serve un uomo forte, segnali negativi per Simone. Antonio vuole tornare in Italia e il fattore Lukaku gioca per lui".