Tornano in edicola i quotidiani, e l'imminente arrivo di Tajon Buchanan all'Inter occupa spazio in taglio alto sulla prima pagina di Tuttosport di martedì 2 gennaio: "L'Inter spende, in arrivo Buchanan. La sfida coi bianconeri su due fronti, accordo con il Bruges per l'esterno: 7 milioni più 3 di bonus. Zielinski prenotato, Lautaro 2028".