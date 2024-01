Il mercato di gennaio apre ufficialmente i battenti e l'Inter batte il primo colpo. Anche la Gazzetta dello Sport di martedì 2 gennaio dedica spazio in prima pagina all'imminente arrivo in casa nerazzurra: "Colpo di testa. L'Inter prende Buchanan, il jolly per lo Scudetto. L'esterno del Bruges atteso già per domani".