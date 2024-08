Il grande giorno è arrivato: ricomincia la Serie A e i tifosi nerazzurri sono pronti a emozionarsi nel vedere i propri beniamini calcare il prato verde. L'Inter campione d'Italia scende in campo sabato alle 18:30 a Genova per la prima giornata del nuovo campionato. Di seguito la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Via alla A. Ditelo con i gol: tocca subito ai campioni d'Italia dell'Inter in casa del Genoa".