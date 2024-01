L'Inter viaggia forte in campionato (in attesa della gara di martedì sera della Juventus) e si avvicina sempre di più alla missione saudita per la Supercoppa. Venerdì sera il primo appuntamento. Di seguito l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Taremi, gol Inter. Siamo alla stretta finale: l'attaccante iraniano arriverà a giugno gratis".