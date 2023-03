"Rivoluzione Mancini". Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. "Cambia metà squadra: in mezzo Tonali e Cristante. Con Retegui avanti Politano e Gnonto". Spazio anche a un'intervista a Zaniolo: "Italia torno, non garantisco che resterò al Galatasaray. L'addio alla Roma? Deluso dai compagni. Alle finali di Nations correi esserci anche io". Sull'ex Inter in agguato la Juventus.