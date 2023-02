Sotto l'apertura ovviamente dedicata al Milan, stasera impegnato negli ottavi di Champions contro il Tottenham, sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport del 14 febbraio 2023 trova spazio la foto di Lukaku che fa segno di no con il dito a Barella, l'immagine più sigificativa del battibecco che si è acceso tra i due durante Samp-Inter per qualche incomprensione in campo. "Lukaku-Barella, che lite - si legge sulla copertina della rosea -. Nicolò lo critica, Romelu si infuria: insulti in campo. Lautaro flop, e ora è mischia Champions".