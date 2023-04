"La fiera del derby". Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani "Milan e Inter: pienone in città, è febbre Champions. Coppa piena di affari e milioni. Caccia ai biglietti, si va verso incassi record. Ma oggi in casa con il Lecce e a Empoli servono punti per il quarto posto". In taglio basso spazio anche al caso Lukaku: "La FIGC lo grazia, potrà giocare contro la Juve".