La Gazzetta dello Sport apre così il quotidiano in edicola domani: “Inter, sempre Lautaro. Tre gol in una settimana, ora il derby in Arabia. Vittoria sofferta col Verona: agganciata la Juve al terzo posto. Inzaghi recupera Barella, Lukaku in dubbio per Riad”.

Spazio anche alla Juve: “In bilico. Juve, ira del club. Allegri e l’ombra di Conte e Zidane”.