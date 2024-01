Trafiletto dedicato all'emergenza centrocampo in vista della trasferta di Firenze sulla prima pagina dell'edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 25 gennaio. "Inter, il nuovo motore. Asllani e Frattesi: come non perdere l'occasione d'oro". Apertura dedicata invece alla sfida tra Juventus e Inter in ottica calciomercato: "Scherzi da Juve: ha soffiato Djalò all'Inter e cede Kean all'eurorivale", il titolo.