La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: "Il Milan si gioca tutto, l'Inter vuole tutto. Domani il ritorno di Coppa. Perché il Diavolo rischia l'Inferno. Champions e quarto posto: se va male molti in bilico. Test Leao: vuole esserci. I nerazzurri sognano. Inzaghi e le sei partite per entrare nella storia".