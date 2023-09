"Italia, tutto in salita". Questo il titolo della Gazzetta dello Sport in edicola domani. "Debutto amaro per Spalletti. Gol di Immobile, 1-1 della Macedonia. La qualificazione a Euro 2024 si complica. Martedì a San siro con l'Ucraina quasi uno spareggio". Spazio anche al derby: "Il massimo dei derby. Inter e Milan tutte e due a punteggio pieno e in testa da sole, nessuna città nei campionati top ha una sfida a così alto livello".