"L'Inter va su Samardzic" è il titolo che fa capolino in taglio alto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 4 luglio 2023. "All'incasso con Brozovic e Onana, assalto al giovane dell'Udinese", si legge ancora.

In apertura una notizia legata ai nerazzurri: "Scatto Milan: vertice per Frattesi. Oggi c'è l'incontro tra l'ad Furlani e Carnevali del Sassuolo. I rossoneri però non vogliono fare follie".