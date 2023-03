"Bevetevi il Porto". La Gazzetta dello Sport 'gioca' con le parole prima della gara decisiva di Champions tra l'Inter e i portoghesi, mettendo in evidenza questo titolo, con tanto di foto di Inzaghi con in mano un calice di Porto, sulla prima pagina del 14 marzo 2023. "Champions, brivido Inter - si legge ancora -. In Portogallo alle 21 Inzaghi si gioca un posto ai quarti e pure il futuro. Parte avanti 1-0".