Tra l'incubo per la positività al testosterone di Pogba e l'auspicio perché la Nazionale italiana stasera non faccia scherzi contro l'Ucraina, sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 12 settembre 2023, c'è spazio anche per parlare di Inter-Milan di sabato sera: "Amici per il derby: le telefonate Lautaro-Thuram, Pulisic-Loftus, feeling a destra".