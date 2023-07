"Via libera". Apre così Il Corriere dello Sport in edicola domani su Romelu Lukaku: "L'Inter si ritira, c'è solo la Juve. Big Rom da Allegri: il contratto è pronto. Ma prima Vlahovic deve andare al PSG. Al Chelsea 40 milioni e 8 netti per tre anni al belga che ha rotto col club di Zhang e domani andrà in ritiro con i Blues".