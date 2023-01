La Supercoppa italiana a Riyad è anche geopolitica del calcio, come si può leggere sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 17 gennaio: "Il calcio dei petrodollari - il titolo in apertura -. Supercoppa, domani Milan-Inter a Riyad: investimenti miliardari per avere i Mondiali 2030, così l'Arabia Saudita diventa terra promessa".