Il Corriere dello Sport apre il quotidiano in edicola domani con un retroscena relativo a Romelu Lukaku: “Lukaku: ‘Voglio dare di più’. Big Rom ha parlato a De Rossi e ai compagni della Roma. L’attaccante belga si ribella; risponderà sul campo alle critiche. Si sta allenando duramente per tornare al gol già in Europa”.