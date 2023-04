"Lukaku, altro caso esultanza" è il titolo che trova spazio in taglio basso sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 25 aprile 2023. "Dopo la grazia, Pacifici, nuovo presidente AIA, a gamba tesa: "Chi zittisce sarà ammonito - si legge sulla copertina del quotidiano romano -. Poi la telefonata con la FIGC e la retromarcia: non in caso di reazione a cori razzisti".