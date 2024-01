“La Juve sbatte”. Si apre così la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani: “Solo 1-1 con l’Empoli, l’Inter va a Firenze per il sorpasso. I bianconeri eri deludono dopo cinque vittorie di fila. Stasera Inzaghi, con una gara in meno, può volare in testa a +1”.