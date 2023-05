Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "L'ultimo sfizio. La squadra azzurra non perdona, lezione all'Inter finalista di Champions. 3-1 e battuti tutti". Spazio anche alla Juventus e alle parole di Allegri: "Juve, io non me ne vado. Resto al cento per cento, ma è una scelta mia, non sono nella testa degli altri". Poi sulla sentenza per le plusvalenze: "Verdetto entro le ventidue, rischio meno dodici".