Sono 12 i punti lasciati per strada dall'Inter contro le piccole. E gran parte di questi sono stati 'abbandonati' proprio dalla gara d'andata contro il Monza e da quel bruciante pareggio incassato nel finale. Dopo quel 2-2 sono infatti arrivati il ko a San Siro con l’Empoli, lo 0-0 in casa della Sampdoria, un'altra sconfitta a La Spezia e, la scorsa settimana, il pareggio con la Salernitana. " Il totale fa 12 punti persi - sentenzia il Corriere dello Sport -. Ed è perfino superfluo sottolineare come sarebbe cambiata la classifica dei nerazzurri raccogliendo anche solo la metà o poco più di quel tesoretto colpevolmente abbandonato. Ovvio, quindi, che altri inciampi Inzaghi non se li possa più permettere ".

Se il percorso in campionato dell'Inter è altalenante diverso è il discorso in Europa, come dimostra il recente balzo nella Top 10 del Ranking UEFA. Un salto che porta la firma di Simone Inzaghi. "La scalata di Simone partirebbe in realtà dal primo momento in cui si è seduto su quella panchina che, nonostante tutto, non smette mai di scottare: a luglio del 2021 l’Inter era 26esima, posizione che oggi occupa il Lione, settima forza della Ligue 1", ricorda il giornale romano.