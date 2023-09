Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: "Inter, la strategia a saldo zero. Monte ingaggi diminuito di 20 milioni, il maxi prestito scade nel 2024 e la società potrebbe essere ceduta". Spazio anche all'Italia: "Questi siamo. Deludente pari in Macedonia, L'Italia rovina l'esordio di Spalletti".