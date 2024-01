Spazio alla lotta scudetto tra Inter e Juve sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 26 gennaio. "Il gioco lo fa Max. Juve e Inter, un mese in volata. Tra Torino e Firenze la sfida a distanza, prima del derby d'Italia. Domani contro l'Empoli Allegri può andare a +4 costringendo Inzaghi a vincere domenica al Franchi per restare in scia"