Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: "Fatal Juventus. Solo due punti in 4 giornate: Inzaghi a +9 con una gara in meno. Sbanda a Verona, il 2-2 è un altro regalo all'Inter". Spazio anche al Napoli: "Il Napoli non c'è più, Mazzarri rischia", si legge.