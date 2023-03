Spazio alla qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 15 marzo 2023. "Brivido Inter. Pari col Porto (0-0), ai quarti dopo 12 anni con un finale elettrico. Inzaghi firma in Portogallo l'impresa che vale un riscatto. Dumfries salva sulla linea ,poi il palo e la traversa fanno tremare i nerazzurri che per 80’ hanno tenuto in pugno la gara".