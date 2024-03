Pagelle alquanto negative per l'Inter su Tuttosport dopo la sconfitta in casa dell'Atletico Madrid. Si salva Sommer con il suo 6,5, costretto al super lavoro a differenza dell'andata. Male Pavard, erroraccio sul gol di Griezmann e 5 in pagella. Stesso voto per De Vrij che va a fondo quando entra Depay. Sufficiente Bastoni, così come il subentrato Acerbi.

Anche a centrocampo c'è qualche stecca. Voto 5,5 per Dumfries, troppi palloni imprecisi e patimenti su Lino, mentre Darmian è da 6. Bene Barella, 6,5, il migliore del trittico di centrocampo. Solo 5,5 per Calhanoglu ("il genietto non riesce mai a uscire dalla lampada") e Mkhitaryan che sbaglia più di un pallone in ripartenza. Il 5 a Klaassen è giustificato con l'errore dal dischetto, mentre Dimarco prende un 7 soprattutto per il gol e Bisseck riesce ad arrivare al 6.

Pesante 5 per Thuram che tira una grande occasione in Curva e per Sanchez che fallisce il rigore. Sufficiente Lautaro, che fa anche il difensore aggiunto e gioca di sponda, con poca fortuna. Pagella da 6 per Inzaghi: "Affrontare il Cholo al Metropolitano è come andare dal dentista".

Nell'Atletico 7,5 per Oblak, Llorente, Koke, Griezmann e Simeone, 7 per Savic, Witsel e De Paul. Ottima gara anche per Marciniak alla direzione: 7.