Piena sufficienza per tutti quelli scesi in campo contro il Monza. Il quotidiano Tuttosport non boccia nessuno nella vittoria nerazzurra. Eccede sicuramente Martinez con un 7,5: "Inaugura il campionato con una doppietta perché l’unica cosa che cambia è la fascia al braccio, non il suo killer instinct". Grande prova offerta anche da Calhanoglu che si becca un 7 grazie anche al salvataggio su Kyriakoupoulos. Sufficiente anche l’esordio di Thuram. Un 6,5 per De Vrij, Bastoni e Dumfries. Buona la prima anche per Sommer che si becca un 6. Sufficienza piena anche per Inzaghi (6,5) "Rispetto all’anno scorso sfata il tabù Monza e mette i primi tre punti in cascina". Un bel 6 anche per i neo acquisti Frattesi, Cuadrado e Carlos Augusto subentrati nella ripresa. Mezzo voto in più per Arnautovic che fa pure assist a Lautaro.

Daniele Luongo