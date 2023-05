Il 6,5 a Montipò è l'unico voto positivo in tutto l'Hellas Verona e già questo basta per far capire che partita sia stata quella del Bentegodi. Il subentrato Coppola (6) è il solo altro sufficiente, per tutti gli altri fioccano bocciature tanto quanto nell'Inter si sprecano i buoni giudizi. Anche Handanovic si prende un 6,5 per la "parata decisiva su Verdi con il match ancora sullo 0-0: garanzia". In difesa 6 a D'Ambrosio e De Vrij e 6,5 ad Acerbi che "cancella la prova opaca messa in campo contro la Lazio con una partita di carattere e uno strappo decisivo sul secondo gol di Dzeko".

A centrocampo 6 per Dumfries e 6,5 per Mkhitaryan e Dimarco. Ottima gara di Brozovic (7), nonché ovviamente di Calhanoglu ("golazo in un momento chiave"). In attacco 8 a Dzeko e 7,5 a Martinez. Voto 7 a Inzaghi: "la sua Inter sta tornando a girare alla grandissima e fa paura alle avversarie, italiane e non".

Gara tranquilla per Orsato (6).