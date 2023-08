"L’ultimo gol dell’Inter a San Siro lo realizzava proprio il Toro". Con una zampata delle sue, Lautaro Martinez si prende l'otto in pagella dal Corriere dello Sport. È lui il migliore, indiscutibilmente. Un voto alto lo prende anche Inzaghi (7): "Esordio con disinvoltura e tre punti". Sufficienze per Sommer e Darmian, 6,5 per Bastoni, De Vrij e Dumfries. A centrocampo consistenza tradizionale per Mkhitaryan e Barella, che si prendono 6,5. A sinistra sufficienze per Dimarco e Carlos Augusto, il battesimo di Thuram è sufficiente. Arnautovic 6,5: "Ci impiega nove minuti per spalancare la porta a Lautaro".