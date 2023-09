Simone Inzaghi merita un 8 pieno in pagella, secondo il Corriere dello Sport: "Lezione di calcio. Lascia il pallino alla Fiorentina senza mai soffrire dietro, per poi arrivare in porta con 2-3 passaggi. Quattro gol sono pochi per il volume di gioco e le occasioni prodotte", il giudizio sul tecnico dopo il 4-0 alla viola. E' lui il migliore dei nerazzurri assieme a Lautaro (Non entra subito in partita, poi domina piazzato e appena gli capita il pallone giusto colpisce) e Thuram (Si è sbloccato, ma la mira è ancora da aggiustare. Ha imperversato sulla Fiorentina. Suo anche un assist per Lautaro e il rigore guadagnato per il 4-0).

Ottime prestazioni anche in difesa, compresi i quinti, tutti con 7. A centrocampo l'unico che deve accontentarsi solo della sufficienza è Nicolò Barella: "Si fa innervosire dal fallaccio di Arthur, risparmiato dal giallo, fino a beccarsi lui l’ammonizione. E’ il primo a uscire, saggiamente". Infine, dopo il terzo clean sheet, Sommer conquista un 6,5: "Solo due tiri in porta concessi e lui si fa trovare pronto. Certo lo stile sulla prima conclusione di Sottil lascia un pizzico a desiderare.