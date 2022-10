E' Nicolò Barella il migliore in campo di Inter-Salernitana, secondo i colleghi del Corriere dello Sport: voto 8 al centrocampista sardo che 'è la dinamo dell’Inter, finalmente con atteggiamento positivo nei confronti dei compagni. Trova il secondo gol consecutivo con una giocata di alta scuola'. A ruota con 7,5 in pagella seguono Calhanoglu (ormai vice-Brozovic coi fiocchi) e Lautaro Martinez 5 che 'fa il bis del Camp Nou con una stoccata dalla distanza e aggiunge Milito al 13° posto tra i marcatori in maglia nerazzurra'. Spicca anche il 7 a Dumfries, 'strabordante fisicamente e anche nella capacità di farsi trovare dai compagni'. Promossi gli altri, eccetto Edin Dzeko che si becca un 5,5 per 'qualche mollezza di troppo. Imbeccato alla perfezione da Barella, si addormenta davanti a Sepe'.