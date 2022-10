C’è un’ombra, secondo il Corriere dello Sport, nella direzione arbitrale di Inter-Salernitana di Juan Luca Sacchi: il mancato secondo giallo a Flavius Daniliuc al 37', definito dai colleghi un errore grave. La prima ammonizione per l'austriaco è ok (il rosso per DOGSO sarebbe stato inopportuno per direzione, distanza dalla porta e presenza dell'altro difendente Gyömber) ma al 37’ doveva arrivare un altro provvedimento perché Lautaro 'viene alzato da terra'.