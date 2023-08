Le prestazioni in questa pre-season hanno riportato i riflettori su Stefano Sensi, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e difficilmente rimarrà a Milano al termine di questa sessione di mercato. Oggi Libero fa il punto sul futuro del calciatore, che "sarebbe titolare in tre quarti delle squadre di Serie A" e in casa Inter c'è questa consapevolezza. Le strade sono due: addio immediato a titolo definitivo oppure rinnovo con i nerazzurri, il che permetterebbe anche un prestito con obbligo di riscatto.

Di Sensi si è parlato come contropartita con la Salernitana per Boulaye Dia, o con il Bologna per Marko Arnautovic. Anche il Genoa ha chiesto informazioni e sembra davvero interessato.