La Repubblica parte dalla situazione di Davide Frattesi, venduto nel 2017 a 5 milioni e oggi valutato sette volte tanto, per un giudizio di merito sul calciomercato delle italiane. "È un mercato senza coraggio e senza fantasia, tutti attorno agli stessi nomi - si legge -. Adesso siamo nella fase Morata. Tutti in fila, come non ci fosse un altro attaccante al mondo e come se non si sapesse che Morata è sì un bravissimo ragazzo, una punta eclettica e non mugugna se sta in panchina, ma anche un centravanti non troppo prolifico e dal carattere un po’ tenero. Nessuno vuole sbagliare acquisto e gli allenatori, sui quali ai dirigenti fa comodo scaricare la responsabilità delle scelte, si limitano a richiedere l’usato garantito, senza accollarsi il rischio di avere coraggio e di buttarsi, magari, su Balogun o Lukebakio o David. Difatti per quasi tutti l’alternativa a Morata è il 31enne Taremi, che però ha il “difetto” di non essersi ancora misurato in un campionato top e non, piuttosto, il pregio di essersi affermato tardi, quando ha potuto finalmente esprimersi ad alti livelli dopo anni tra l’Iran e il Qatar".

Un discorso, secondo La Repubblica, che riguarda anche Scamacca. Così come Holm ("Possibile che ogni squadra che gioca a tre sia stata accostata al laterale svedese con alle spalle appena 20 partite nello Spezia"). "Di sicuro a nessuno sta venendo in mente che è con coraggio e fantasia che il Napoli ha stravinto lo scudetto: non c’era mai uno sciame, a ronzare attorno ai giocatori che interessavano al club di De Laurentiis", aggiunge il quotidiano.