La Lega Serie A sta provando da anni a innestare anche nel calcio italiano l'abitudine di continuare a giocare anche sotto le feste natalizie. Ed è già stato annunciato che pure il prossimo anno l'esperimento sarà riproposto.

Come evidenzia oggi Repubblica, però, c'è una discrepanza tra l'afflusso allo stadio e la visione a casa. Se la prima, infatti, ha visto un incremento, la seconda no. Prendendo come riferimento le tre giornate precedenti quelle natalizie, si è registrato un calo in media di 1,2 milioni di telespettatori. E tutto questo nonostante fossero in programma anche alcuni big match, come Roma-Napoli (solo 1,2 milioni di spettatori, al pari di Roma-Milan che si disputò il 1° settembre) e Juventus-Roma, invece è in linea con altre gare di alto livello.