La Repubblica torna oggi sul processo scaturito dall'inchiesta "Doppia Curva". Ieri, in udienza, il Milan e la Lega Serie A si sono costituite parte civile, ma secondo il quotidiano l'Inter farà la stessa cosa.

In sostanza i club chiedono i danni ai loro stessi ultras. I rossoneri hanno depositato ieri un documento in cui vengono richiesti danni patrimoniali e di immagine per le violenze e le intimidazioni portate avanti in quello che consideravano il loro territorio, in un clima di impunità. Il tutto con un rilevante danno economico per le società.

Anche gli avvocati della Lega Serie A ieri in aula hanno descritto un "clima di intimidazione" che ha portato a un "ingente danno in termini di immagine" e ad un "clima di allarme e di diffusa paura che ha contribuito ad allontanare la popolazione dalla passione verso lo sport".