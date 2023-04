La Repubblica esce oggi nelle pagine sportive con un pezzo che sintetizza la sensazione che si vive all'interno del mondo Inter, con tante critiche e pressioni da dover affrontare quotidianamente. "Chi all’Inter, dentro e fuori la Pinetina, sostiene che si utilizzi un metro diverso per misurare le vicende nerazzurre, sottolinea la differenza di giudizio applicata a Inzaghi e Pioli. Il tecnico del Milan è stato battuto in Supercoppa a Riad, è messo poco meglio in campionato, non è più in Coppa Italia ed è ugualmente qualificato alla semifinale di Champions. Però ha battuto Inzaghi nella corsa all’ultimo scudetto, e questo pesa - si legge sul quotidiano -.

In ogni caso, nel calcio gli umori cambiano con ritmo adolescenziale, e fatalmente gli allenatori vengono giudicati per le partite più recenti. Nelle cinque gare precedenti all’ultima, i nerazzurri avevano raccolto un punto soltanto, i milanisti sei. A parti invertite, di “narrazione sbilanciata” e “poche protezioni” avrebbero probabilmente parlato i milanisti".