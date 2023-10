Con una punta d'ironia, La Repubblica definisce la partita di ieri di Romelu Lukaku l'ennesimo dispetto ai tifosi nerazzurri. "Avevano portato i fischietti, pronti ad assordarlo a ogni tocco di palla, ma lui glieli ha fatti usare pochissimo".

Il belga ha fatto poco, difficile dire (secondo il quotidiano) se ha influito il clima o se conta "la tradizionale mancanza di smalto di Big Rom nelle gare che contano". In compenso il suo sostituto in rosa, Marcus Thuram, ha risolto la partita.

L'altro grande ex, Mourinho, è rimasto in tribuna stampa per quasi un tempo. Per la prima volta, si legge ancora, San Siro non gli ha rivolto alcun coro d'affetto.