Con la Champions League sfumata a causa dell'eliminazione negli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid, l'Inter si concentrerà sul campionato e, come riporta oggi La Repubblica, potrebba anche schierarsi con formazioni sperimentali guardando già al futuro. Più spazio ai giovani o nuove soluzioni tattiche, secondo il quotidiano più probabilmente la prima ipotesi. Soprattutto se dovesse vincere domenica a San Siro contro il Napoli.

Quanto ai 20 milioni che non saranno incassati per il mancato passaggio ai quarti, il bilancio non dovrebbe risentirne granché. Come si legge, lo scorso anno i risultati sportivi portarono 276,5 milioni e quest'anno (se arriverà lo scudetto) saranno 243,5 milioni. Il distacco verrà però compensato dalla crescita degli sponsor per 25 milioni più bonus e va considerato quanto il costo della rosa sia diminuito e come impatteranno le plusvalenze di Onana e Brozovic. Anche il prossimo mercato avrà lo stesso criterio: esce un euro, entra un euro.