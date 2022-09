Giudizio positivo su La Repubblica per la prova dell'Inter contro il Viktoria Plzen. "Dopo gli scivoloni con Lazio e Milan, tutte le risposte che Inzaghi cercava le ha avute, e sono state positive. Ogni azzardo è stato premiato - si legge -. Dopo l’ottima prestazione di Handanovic col Torino in campionato, la buona serata di Onana conferma che l’alternanza fra portieri può funzionare. Almeno per ora, poi si vedrà. Acerbi in mezzo alla difesa ha gestito con autorevolezza, tenendo alto il gioco quando toccava a lui portar palla e concedendosi il divertimento di una semirovesciata alla Ibra. Tanto Gosens quanto Mkhitaryan sono parte del gioco. Il tedesco, come ai tempi dell’Atalanta, quando serve sa occupare l’area. L’armeno mostra quelle giocate per cui è stato portato a Milano. Menzioni d’onore anche per Brozovic, calato nel ruolo di capitano, e Barella, che dopo qualche partita così così è tornato a essere un tornado".