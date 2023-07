Non c'è soltanto Alvaro Morata tra i desiderata di mercato che al momento uniscono i pensieri dei dirigenti di Roma e Inter. Secondo La Repubblica, infatti, le due società stanno puntando contemporaneamente anche un altro attaccante. Si tratta di Gianluca Scamacca, sebbene il quotidiano non faccia specifiche su quali siano le valutazioni in termini di cifre o formula fatte dall'Inter per il giocatore della nazionale italiana.